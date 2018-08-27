Православный мир отмечает завтра Успение Пресвятой Богородицы

27.08.2018 21:29 Православный мир отмечает завтра, 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба). В связи с этим в храмах пройдет праздничная служба.



Как сообщают в патриархии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II завтра в 10:00 начнет праздничную литургию в Сионском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.



Успение Пресвятой Богородицы – один из великих двунадесятых праздников Православной Церкви, отмечаемый 28 августа. В этот день Церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения Ее с Сыном. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост с 14 по 27 августа.















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