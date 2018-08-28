Задержанные в США грузинский боксер Автандил Хурцидзе и «вор в законе» Ражден Шулая ранены в тюрьме

28.08.2018 14:01 В США, в результате инцидента в бруклинской тюрьме Metropolitan Detention Center (MDC), ранены бывший чемпион мира по боксу Автандил Хурцидзе и т.н. вор в законе Ражден Шулая. О произошедшем три недели назад инциденте в Бруклинской тюрьме изданию CrimeRussia рассказал переводчик Шулая в федеральном суде Манхетена.



Причины инцидента пока неизвестны. Первоначальный конфликт между Ражденом Шулаей и одним из лидеров латиноамериканской тюремной банды произошел во время прогулки.



После того как словесная перепалка между ними переросла в драку, на помощь «вору в законе» пришел экс-чемпион мира по боксу Автандил Хурцидзе (Чакуча), который, по версии следствия ФБР, возглавлял в синдикате Раждена Питерского силовое крыло.



Источник сообщает, что численный перевес был за латиноамериканцами, которые применили против грузин Шулаи и Хурцидзе холодное оружие. После вмешательства администрации MDC, массовая драка была прекращена, а Ражден Шулая и Автандил Хурцидзе с множественными гематомами и поверхностными ножевыми ранениями госпитализированы в тюремную больницу. Причем, по данным источника CrimeRussia, больше пострадал Хурцидзе, которому сильно порезали лицо. После оказания медицинской помощи Хурцидзе и Шулая были заключены в карцер, отметил источник. Понесли ли наказание нападавшие, не сообщается.















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