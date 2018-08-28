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Бывший бухгалтер Зазы Пачулия задержан за присвоение 800 тысяч долларов из доходов баскетболиста


28.08.2018   14:07
Бывший бухгалтер играющего в NBA грузинского баскетболиста Зазы Пачулия и его супруги задержан за мошенничество.

Бывший бухгалтер баскетболиста Рэнди Ди Усоу от имени Пачулия присвоил 800 долларов. Как пишет SPORTALL.GE, 62-летнему Рэнди Ди Усоу обвинение предъявлено по двум статьям – присвоение государственного имущества и кража личной информации. Первое обвинение в качестве наказания предполагает лишение свободы сроком на 10 лет и штраф в размере 250 тысяч долларов, второе же – лишение свободы сроком на 2 года.

По информации американских СМИ, Усоу признался в совершении преступления, с ним было оформлено процессуальное соглашение и ему избрано 3-летнее тюремное заключение. Вместе с тем в виде штрафа бывшего бухгалтера Зазы Пачулия обязали выплатить 618.45 долларов.

Рэнди Ди Усоу является владельцем Randy Usow Accounting в Вашингтоне, с Зазой Пачулий же он познакомился в 2004 году. Упомянутую же сумму от имени баскетболиста и его супруги он мошеннически присвоил в 2011-2015 годах. Пачулия и его жена об этом ничего не знали, так как в документах в виде реального дохода была указана сумма в размере 164 тысяч долларов, остальные же деньги Рэнди Ди Усоу перечислял на свой счет.

Два года назад супруги Пачулия подали иск в суд против Усоу, однако он заверил их, что исправит ситуацию.






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