Илия Второй: Взмолим Мать Богородицу, да не обделит Грузию своей благодатью

28.08.2018 14:12 Взмолим Мать Богородицу, да не обделит Грузию своей благодатью, — об этом Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, Святейший и Блаженнейший Илия Второй отметил во время проповеди в Сионском соборе.



«Всех поздравляю с этим великим праздником, Мариамоба. Это – величайший праздник, переход с этой земной жизни в вечную жизнь. Пресвятая Богородица является матерью всего мира, но особенно – нашей, так как Грузия – удел Пресвятой Богородицы. Взмолим Мать Богородицу, да не обделит Грузию своей благодатью!



Мы счастливы, что сегодня с нами на литургии присутствуют премьер-министр, министры Грузии, председатель парламента и члены парламента. Да хранит их Пресвятая Богородица», — отметил Патриарх.



Праздничную службу в связи с Мариамоба в Сионском кафедральном соборе отслужил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. На литургии присутствовали премьер-министр Мамука Бахтадзе и другие члены правительства.















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