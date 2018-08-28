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Илия Второй: Взмолим Мать Богородицу, да не обделит Грузию своей благодатью
28.08.2018 14:12
Взмолим Мать Богородицу, да не обделит Грузию своей благодатью, — об этом Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, Святейший и Блаженнейший Илия Второй отметил во время проповеди в Сионском соборе.
«Всех поздравляю с этим великим праздником, Мариамоба. Это – величайший праздник, переход с этой земной жизни в вечную жизнь. Пресвятая Богородица является матерью всего мира, но особенно – нашей, так как Грузия – удел Пресвятой Богородицы. Взмолим Мать Богородицу, да не обделит Грузию своей благодатью!
Мы счастливы, что сегодня с нами на литургии присутствуют премьер-министр, министры Грузии, председатель парламента и члены парламента. Да хранит их Пресвятая Богородица», — отметил Патриарх.
Праздничную службу в связи с Мариамоба в Сионском кафедральном соборе отслужил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. На литургии присутствовали премьер-министр Мамука Бахтадзе и другие члены правительства.
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