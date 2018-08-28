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Медпомощь в ходе фестиваля в Анаклии понадобилась 253 лицам


28.08.2018   14:16
В ходе музыкального фестиваля в Анаклии медицинская помощь понадобилась 253 лицам, 27 человек же были перевезены в клинику В ходе фестиваля электронной музыки в Анаклии в общей сложности в клиники были доставлены 27 человек, - об этом сообщили «IPN» в Минздраве Грузии.

По данным ведомства, во время фестиваля медперсонал оказал услуги 253 лицам. Экипажи скорой медпомощи выехали на 78 вызовов, при этом у 53 лиц отмечались жалобы общего характера.

По их же информации, в 25 случаях была зафиксирована разного рода интоксикация, при этом госпитализация понадобилась лишь 11 пациентам, в общем, в клинику были перевезены 27 лиц.

Как говорится в информации Министерства здравоохранения, к этому времени все пациенты выписаны.

Для справки, медицинские услуги на музыкальном фестивале в Анаклии обеспечивались Центром координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. С открытия фестиваля и до его закрытия на месте находились 5 экипажей скорой помощи, 3 пункта медицинской помощи, 2 реанимобиля и 5 групп первичной медицинской помощи.

Фестиваль электронной музыки в Анаклии открылся 23 августа и закрылся 27 августа.






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