|
|
Медпомощь в ходе фестиваля в Анаклии понадобилась 253 лицам
28.08.2018 14:16
В ходе музыкального фестиваля в Анаклии медицинская помощь понадобилась 253 лицам, 27 человек же были перевезены в клинику В ходе фестиваля электронной музыки в Анаклии в общей сложности в клиники были доставлены 27 человек, - об этом сообщили «IPN» в Минздраве Грузии.
По данным ведомства, во время фестиваля медперсонал оказал услуги 253 лицам. Экипажи скорой медпомощи выехали на 78 вызовов, при этом у 53 лиц отмечались жалобы общего характера.
По их же информации, в 25 случаях была зафиксирована разного рода интоксикация, при этом госпитализация понадобилась лишь 11 пациентам, в общем, в клинику были перевезены 27 лиц.
Как говорится в информации Министерства здравоохранения, к этому времени все пациенты выписаны.
Для справки, медицинские услуги на музыкальном фестивале в Анаклии обеспечивались Центром координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. С открытия фестиваля и до его закрытия на месте находились 5 экипажей скорой помощи, 3 пункта медицинской помощи, 2 реанимобиля и 5 групп первичной медицинской помощи.
Фестиваль электронной музыки в Анаклии открылся 23 августа и закрылся 27 августа.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна