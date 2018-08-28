Теннисист Николоз Басилашвили одержал первую победу на US Open

28.08.2018 15:48 Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили начал участие в Открытом чемпионате США по теннису с победы. В 1/64 финала US Open находящийся в мировом рейтинге на 37-й позиции теннисист обыграл словенца Альяжа Бедене (78-е место мирового рейтинга) со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 2:6, 6:4 и впервые вышел во второй круг первенства. Игра длилась 3 часа и 19 мину и заняла пять сетов.



Во втором раунде турнира в Нью-Йорке Басилашвили встретится с американским теннисистом Джеком Соком (18-я ракетка мира).



Впервые на один из турниров Большого шлема – Открытый чемпионат Франции – Николоз Басилашвили квалифицировался в 2015 году. Тогда он проиграл в первом же круге. Спустя месяц грузинский спортсмен квалифицировался в основную сетку Уимблдона, где смог пройти в 3-й раунд. Таким образом вслед за Ираклием Лабадзе он стал вторым представителем Грузии, кто смог дойти до 3-го раунда Уимблдонского турнира.



В 2015 году Басилашвили также дебютировал в составе сборной Грузии в Кубке Дэвиса. На Открытом чемпионате Австралии теннисист, добравшись до третьего раунда, достиг наивысшего для себя результата на кортах Мельбурна. В 2018 году выиграл Открытый чемпионат Германии, став первым грузинским теннисистом, победившим турнир ATP.















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