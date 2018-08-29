СГБ: Потерявшиеся в ущелье Трусо участники похода задержаны российскими военными

29.08.2018 13:11 Пять участников похода, которые потерялись в ущелье Трусо на территории Грузии, задержаны российскими военными. Связь с молодыми людьми потерялась два дня назад, информирует Общественный вещатель.



Факт задержания участников похода подтверждают в Службе государственной безопасности. По предварительной информации, они заблудились и были задержаны по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы самопровозглашенной республики т.н. Южная Осетия. Сообщается, что молодые люди находятся в цхинвальском изоляторе.



По словам родителей, молодые люди отправились в поход в субботу утром, 25 августа, и должны были вернуться в понедельник. Последний раз с одним из них родители пообщались по телефону в воскресенье вечером.



В ведомстве сообщили, что задействована горячая линия и информирована наблюдательская миссия ЕС. Близкие задержанных встречаются со следователями в полиции города Мцхета. К решению вопроса о возвращении задержанных граждан Грузии подключилось представительство Международного комитета Красного Креста, расположенное в Гори.















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