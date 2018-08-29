Суд оставил задержанного за дачу ложных показаний по делу об убийстве подростка в предварительном заключении

29.08.2018 16:23 Завершилось досудебное заседание по несовершеннолетнему Д.Г., задержанному за дачу ложных показаний по делу об убийстве на улице Хорава.



Суд полностью учел доказательства прокуратуры и оставил несовершеннолетнего Д.Г. в предварительном заключении.



Д.Г. обвиняют в даче ложных показаний по делу об убийстве на улице Хорава.



По информации следствия, о фактических обстоятельствах несовершеннолетний говорил и с отцом убитого Давида Саралидзе, однако, по данным МВД, на стадии судебного рассмотрения не было речи по подобной встрече и фактических обстоятельствах дела.



По информации адвокатов, несовершеннолетний частично признает вину по предъявленному обвинению. По их словам, это касается встречи с Зазой Саралидзе. По данным адвокатов, обвиняемый не рассказал об этой встрече по просьбе Зазы Саралидзе.

















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