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Суд оставил задержанного за дачу ложных показаний по делу об убийстве подростка в предварительном заключении
29.08.2018 16:23
Завершилось досудебное заседание по несовершеннолетнему Д.Г., задержанному за дачу ложных показаний по делу об убийстве на улице Хорава.
Суд полностью учел доказательства прокуратуры и оставил несовершеннолетнего Д.Г. в предварительном заключении.
Д.Г. обвиняют в даче ложных показаний по делу об убийстве на улице Хорава.
По информации следствия, о фактических обстоятельствах несовершеннолетний говорил и с отцом убитого Давида Саралидзе, однако, по данным МВД, на стадии судебного рассмотрения не было речи по подобной встрече и фактических обстоятельствах дела.
По информации адвокатов, несовершеннолетний частично признает вину по предъявленному обвинению. По их словам, это касается встречи с Зазой Саралидзе. По данным адвокатов, обвиняемый не рассказал об этой встрече по просьбе Зазы Саралидзе.
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