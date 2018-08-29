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Дни культуры Грузии пройдут в Беларуси
29.08.2018 17:53
Дни культуры Грузии пройдут в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.
В программе Дни кино Грузии, которые откроются 31 августа. Зрители смогут увидеть художественный фильм "Слепые свидания" режиссера Левана Когуашвили и короткометражный "Свадьба" Михаила Кобахидзе.
Также в программе "Тбилисоба-2018" 1 сентября в 21.00 во дворе отеля "Монастырский" состоится ретроспективный показ короткометражных фильмов режиссера Михаила Кобахидзе. В афише "Свадьба", "Музыкант", "Зонтик".
Концертом открытия Дней культуры Грузии станет выступление Государственного академического ансамбля Грузии "Эрисиони" 2 сентября во Дворце Республики в Минске. В фойе дворца будет размещена фотовыставка, посвященная 100-летию первой Грузинской Демократической Республике, а также выставка белорусских и грузинских художников.
Возглавит делегацию Грузии первый заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Михаил Гиоргадзе.
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