Международный день пропавших без вести в Грузии отметят различными мероприятиями

29.08.2018 20:40 Международный день пропавших без вести, 30 августа отметят в Грузии различными мероприятиями. Как сообщили «IPN» в «Обществе Красного Креста Грузии», в этом году мероприятия проводит делегация Международного комитета Красного Креста в Грузии.



«Цель этого дня – отдать честь пропавшим людям, поддержка их семей, информирование широкой общественности и повышение осведомленности о тех последствиях и влиянии, которое оказывает исчезновение человека на членов его семьи», - сообщают в «Обществе Красного Креста Грузии».



По их заявлению, мероприятия пройдут в 5 городах Грузии. В частности, в Тбилиси, в международном центре культуры имени Мераба Бердзенишвили «Муза» откроется фотовыставка «Не забывай меня».



Официальную часть мероприятия откроет руководитель делегации Международного комитета Красного Креста в Грузии Северин Шапаз, госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, заместитель по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Гоги Пацация и представители семей пропавших без вести лиц.



30 августа отмечается как Международный день пропавших без вести с 1983 года, а в Грузии – с 2011 года.

«В Грузии в результате вооруженных конфликтов 1990-х годов и августа 2008 года все еще пропавшими без вести являются более 2 400 человек», - говорится распространенной информации.















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