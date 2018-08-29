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Международный день пропавших без вести в Грузии отметят различными мероприятиями


29.08.2018   20:40
Международный день пропавших без вести, 30 августа отметят в Грузии различными мероприятиями. Как сообщили «IPN» в «Обществе Красного Креста Грузии», в этом году мероприятия проводит делегация Международного комитета Красного Креста в Грузии.

«Цель этого дня – отдать честь пропавшим людям, поддержка их семей, информирование широкой общественности и повышение осведомленности о тех последствиях и влиянии, которое оказывает исчезновение человека на членов его семьи», - сообщают в «Обществе Красного Креста Грузии».

По их заявлению, мероприятия пройдут в 5 городах Грузии. В частности, в Тбилиси, в международном центре культуры имени Мераба Бердзенишвили «Муза» откроется фотовыставка «Не забывай меня».

Официальную часть мероприятия откроет руководитель делегации Международного комитета Красного Креста в Грузии Северин Шапаз, госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, заместитель по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Гоги Пацация и представители семей пропавших без вести лиц.

30 августа отмечается как Международный день пропавших без вести с 1983 года, а в Грузии – с 2011 года.
«В Грузии в результате вооруженных конфликтов 1990-х годов и августа 2008 года все еще пропавшими без вести являются более 2 400 человек», - говорится распространенной информации.






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