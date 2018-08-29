Грузинский священнослужитель заявил о солидарности с Гурамом Кашия

29.08.2018 22:46 Священнослужитель Грузинской православной церкви, отец Тамаз Ломидзе присоединился к кампании в поддержку игрока сборной Грузии по футболу Гурама Кашия.



Спортсмен, как предполагается, удалил свою официальную страницу в Facebook из-за волны оскорбительных комментариев и угроз. Новый всплеск агрессии произошел после известия о том, что УЕФА вручит игроку первую награду #EqualGame за его поддержку ЛГБТ-сообщества.



В прошлом сезоне, выступая за голландский клуб Vitesse, Кашия присоединился к другим капитанам в Нидерландах, одевшим радужную повязку. Но консервативные и националистические круги на родине футболиста встретили его жест крайне негативно и враждебно.



Отец Тамаз в этой связи отметил, что Гурам Кашия – лишь одно из звеньев цепи. Он предупредил об опасности ультраправого движения «Грузинской марш», замеченного в травле спортсмена, заявив о солидарности с капитаном.



«Они начали издалека: сначала ворвались на празднование Хануки к грузинским евреям, затем сорвали рок-концерт, затем – устроили засаду в аэропорту прилетевшему в гости Папе Римскому и оскорбили его, затем, используя ужасно похабные слова, обругали молодую грузинку, а теперь вот эти метастазы подобрались к грузинскому футболу и угрожают капитану сборной Грузии. Я считал и считаю «Грузинский марш» крайне опасной и деструктивной силой. Не доверяйте им. Солидарность с капитаном, солидарность с Гурамом Кашия».



Ранее в поддержку Кашия выступили пользователи интернета, запустив кампанию с хэштегом #гураммыстобой. К акции солидарности присоединились многие грузинские футболисты, а также президент Федерации футбола Леван Кобиашвили.















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