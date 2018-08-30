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В Грузии студентами стали 27 906 молодых людей


30.08.2018   15:00
Согласно результатам Единых национальных экзаменов, в этом году в Грузии студентами стали 27 906 аппликантов, что составляет 70% абитуриентов, участвовавших в экзаменах. Об этом сообщила руководитель Национального центра оценок и экзаменов Майя Миминошили на проведенном сегодня брифинге.

По ее информации, государством профинансированы в целом 10 614 студентов, из них государственный учебный грант сумели получить 4 543 студента, а полностью будет профинансирован государством – 4 071 студент.

«Немного более 1 000 обладатели 100%-ного гранта, до 1 500 – количество тех молодых людей, которые добились 70%-ного финансирования и около 4 000 тех, кто добился 50%-ного финансирования. В общей сложности, согласно результатам, более 6 500 абитуриентов, благодаря своим результатам, сумели получить государственный грант, остальные же – студенты, которые будут зачислены на те государственные факультеты, где учеба финансируется государством», - отметила Майя Миминошвили.

Что касается программы подготовки по грузинскому языку, по словам Майи Миминошвили, на нее зачислены 1 211 абитуриентов, в том числе один – осетиноязычный. По ее же словам, количество зачисленных на программу в этом году увеличилось.

Детально результаты экзаменов опубликованы на сайте Национального центра оценок и экзаменов.






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