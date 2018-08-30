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Вано Мерабишвили продолжает медикаментозное лечение
30.08.2018 15:18
Бывший премьер-министр и глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, находящийся в заключении, продолжает курс лечения.
Как сообщил агентстуву «IPN» адвокат Мерабишвили Стефане Туманишвили, бывший министр внутренних дел в тюремных условиях проходит медикаментозное лечение. Адвокат не конкретизирует, на какой период прописано лечение Вано Мерабишвили, однако отмечает, что после окончания курса станет ясно, потребуется ли дополнительное обследование.
«Проводится медикаментозное лечение, и он находится под наблюдением врачей. Кроме проблем с дыхательными путями у него есть и другие проблемы, однако, по пояснению врачей, угрожающего жизни состояния нет. После завершения курса лечения станет ясно, нуждается ли он в дополнительном обследовании», - заявил Стефане Туманишвили.
Напомним, что Вано Мерабишвили 15 августа был переведен из учреждения по исполнению наказаний в клинику с целью проведения медицинского обследования. Как пояснил адвокат, он жаловался на ухудшение здоровья, в частности, последние несколько недель у него обострилась состояние дыхательных путей, и ему было трудно дышать.
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