Вано Мерабишвили продолжает медикаментозное лечение

30.08.2018 15:18 Бывший премьер-министр и глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, находящийся в заключении, продолжает курс лечения.



Как сообщил агентстуву «IPN» адвокат Мерабишвили Стефане Туманишвили, бывший министр внутренних дел в тюремных условиях проходит медикаментозное лечение. Адвокат не конкретизирует, на какой период прописано лечение Вано Мерабишвили, однако отмечает, что после окончания курса станет ясно, потребуется ли дополнительное обследование.



«Проводится медикаментозное лечение, и он находится под наблюдением врачей. Кроме проблем с дыхательными путями у него есть и другие проблемы, однако, по пояснению врачей, угрожающего жизни состояния нет. После завершения курса лечения станет ясно, нуждается ли он в дополнительном обследовании», - заявил Стефане Туманишвили.



Напомним, что Вано Мерабишвили 15 августа был переведен из учреждения по исполнению наказаний в клинику с целью проведения медицинского обследования. Как пояснил адвокат, он жаловался на ухудшение здоровья, в частности, последние несколько недель у него обострилась состояние дыхательных путей, и ему было трудно дышать.















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