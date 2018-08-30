В Тбилиси отмечают международный День пропавших без вести

30.08.2018 17:17 Фотовыставка под названием «Не забывай меня», посвященная Международному дню пропавших без вести, который отмечается в мире 30 августа, открылась сегодня в тбилисском Международном центре культуры имени Мераба Бердзенишвили «Муза».



Выставка «Не забывай меня» открывается в 15:00 и продлится до 2 сентября включительно. Адрес – улица Кус тба №1.



Международный день пропавших без вести был основан в 1983 году. В Грузии он отмечается с 2011 года. Международный комитет Красного Креста в рамках своего мандата занимается оказанием помощи семьям пропавших без вести и выяснением судьбы пропавших в ходе вооруженных конфликтов или в результате похищения.



В этот день Красный Крест напоминает о том, что право родных пропавших без вести знать о судьбе своих близких является одним из основных положений международного гуманитарного права и прав человека. И не важно, когда и при каких обстоятельствах человек пропал без вести.



«В Грузии в 1990-х годах и в августе 2008 года в результате вооруженных конфликтов пропали без вести более 2400 человек, семьи которых по сей день пребывают в неведении из-за неизвестного местопребывания их близких. Ежегодно, в этот день семьи пропавших людей из Грузии собираются, дабы еще раз вспомнить своих любимых людей, обменяться эмоциями друг с другом и с широкой общественностью», — говорится в сообщении организаторов мероприятия.



Как отмечается, фотовыставка отразит то, что и как делается для поиска пропавших без вести людей и для поддержки их семей, с какими сложностями они встречаются в каждодневной жизни и какова их жизни без близких.















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