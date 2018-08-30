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Гражданин Грузии и России стал совладельцем телекомпании «Рустави 2»


30.08.2018   19:21
Сын депутата Кобы Накопия стал владельцем контрольного пакета вещательной компании "Рустави 2".

Николоз Накопия является косвенным владельцем доли телекомпании. В начале августа он купил 50% долю "Телекомпании Сакартвело", мажоритарного дольщика "Рустави 2" (51%).

15% из своей доли Николозу Накопия уступил Леван Караманашвили, а 35% Георгий Караманашвили.

Ника Накопия обязан в виде прямой и непрямой инвестиции вложить 4 миллиона долларов (соответствующий эквивалент в лари) в капитал "Рустави 2".

Из этой суммы Накопия уже перечислил 500 000 долларов, а остальные 3,5 миллиона он должен покрыть в течение трех лет.

В настояще время 51% "Рустави 2" принадлежит "Телекомпании Сакартвело", 22% Левану Караманашвили, 18% Георгию Караманашвили, а 9% Нино Нижарадзе.







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