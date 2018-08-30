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Выросло количество абитуриентов из числа меньшинств на программы по подготовке по грузинскому языку


30.08.2018   19:56
Выросло количество абитуриентов-представителей этнических меньшинств, регистрированных на образовательную программу по подготовке по грузинскому языку, — об этом заявили в Национальном центре экзаменов.

По информации руководителя Национального центра оценок Майи Миминошвили, из регистрированных на программе студентами стали 1211 абитуриентов. В их числе – азербайджаноязычные и армяноязычные абитуриенты. В этом году на программе зарегистрирован и стал студентом и осетиноязычный абитуриент.

«Что касается программы по подготовке по грузинскому языку, обращение увеличено. Это – очень хорошая тенденция. Это касается наших этнических меньшинств. На программу по подготовке по грузинскому языку зачислен один осетиноязычный абитуриент и я от всего сердца поздравляю его с этим успехом. Среди других, выросло количество азербайджаноязычных, армяно- и уже осетиноязычных абитуриентов, по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было 1047», — заявила Майя Миминошвили.

На программу по изучению грузинского языка попадают те абитуриенты, которые сдали тесты по общим навыкам на армянском, азербайджанском и осетинском языках. Т.н. программа подготовки 1+4 была разработана специально для этнических меньшинств. В течение одного года, студенты изучают грузинский язык, а затем получают возможность пройти программу бакалавриата по желаемой специальности.

В случае накопления 60 кредитов в конце первого года (что означает успешное завершение курса), у студентов есть возможность продолжить обучение на желаемом факультете без сдачи экзаменов.






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