Президент футбольного клуба «Зестафони» установил флаг Грузии на самой высокой вершине Западной Европы

30.08.2018 19:59 Владелец футбольного клуба «Зестафони» Илия Кокая водрузил флаг Грузии на самой высокой вершине Западной Европы — Монблан. Информацию распространяет официальная веб-страница клуба.



Бизнесмен Илия Кокая находился в горах вместе с группой друзей альпинистов, среди которых были граждане разных стран. Группа альпинистов с успехом покорила Монблан — высочайшую вершину Западной Европы (высота — 4 810 метров), которая находится на границе Франции и Италии в Альпах.



«В ходе восхождения на вершину, группа альпинистов остановилась на привал в убежище «Тет Руш» на высоте (3167 м), где оказался спрятанным флаг Грузии, на котором были написаны имена и фамилии грузинских альпинистов побывавших на Монблане. После окончания восхождения на вершину, на ней стали развиваться государственный и клубный флаг «Зестафони», — написано на веб-странице футбольного клуба «Зестафони.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

