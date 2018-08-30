Фильм-кандидат на «Оскар» от Грузии будет выявлен 31 августа

30.08.2018 22:29 От Грузии фильм-кандидат на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» будет выявлен 31 августа.



Как сообщили «IPN» в Национальном киноцентре Грузии, решение примет специальная комиссия после просмотра тех 6-ти фильмов, которые удовлетворили требования Американской киноакадемии и Национального киноцентра и внесли заявку в Национальный киноцентр.



Решение будет принято на основании тайного голосования 31 августа в 15:00 в обновленном зале Дома кино и, следовательно, станет известно, какой грузинский фильм будет бороться за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».



В этом году представлено 6 грузинских фильмов-соискателей получения статуса фильма-кандидата на «Оскар» от Грузии: «Хибула» - режиссер Георгий Овашвили, «Наме» - режиссер Заза Халваши, «Горизонт» - режиссер Тинатин Каджришвили, «Деде» - режиссер Мариам Хачвани, «Эквтиме – Божий человек» - режиссер Николоз Хомасуридзе и «Гамлет» - режиссер Георгий Мегрелишвили.



По информации киноцентра, фильм-кандидат на премию «Оскар» от Грузии будет выбран специальной комиссией, созданной Национальным киноцентром.



Комиссия состоит из 9-ти членов: Мераб Кокочашвили – режиссер, Дмитрий Мамулия – режиссер, Гиви-Бесик Одишария – сценарист, Ломер Ахвледиани – оператор, Ия Шуглиашвили – актриса, Каха Канделаки – представитель Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, Зураб Магалашвили – директор Национального киноцентра, Гоги Микеладзе – художник, Нино Мхеидзе – киновед.



91-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии, являющаяся самым значительным мировым кинособытием, пройдет 24 февраля 2019 года.















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