Гурам Кашия получил награду УЕФА Equal Game

30.08.2018 23:01 По решению УЕФА, первым обладателем награды Equal Game стал вице-капитан Национальной сборной Грузии Гурам Кашия. Об этом сообщает Грузинская футбольная федерация.



По информации федерации, награда передается тому игроку, который отличился в европейском футболе с точки зрения популяризации инклюзивности, многообразия и доступности.



Награду за Гурама Кашия на церемонии жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА в Монако получил президент Грузинской футбольной Федерации.



Сам Кашия не смог присутствовать на мероприятии из-за матча, проведенного в составе «Сан Хосе».















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