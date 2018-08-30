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Гурам Кашия получил награду УЕФА Equal Game
30.08.2018 23:01
По решению УЕФА, первым обладателем награды Equal Game стал вице-капитан Национальной сборной Грузии Гурам Кашия. Об этом сообщает Грузинская футбольная федерация.
По информации федерации, награда передается тому игроку, который отличился в европейском футболе с точки зрения популяризации инклюзивности, многообразия и доступности.
Награду за Гурама Кашия на церемонии жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА в Монако получил президент Грузинской футбольной Федерации.
Сам Кашия не смог присутствовать на мероприятии из-за матча, проведенного в составе «Сан Хосе».
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