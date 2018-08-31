28 врачей в Грузии подверглис професиональной ответственности по делу о смерти рожениц

31.08.2018 15:06 В 2015-2018 годы Совет профессионального развития рассмотрел вопрос 11 скончавшихся рожениц, в результате чего на 28 врачей была возложена профессиональная ответственность.



По информации Агентства государственного регулирования медицинской деятельности, из 28 врачей, на которых возложили профессиональную ответственность, части государство сделало письменное предупреждение, а части на несколько месяцев приостановило действие государственного сертификата.



Конкретней, после рассмотрения вопроса трех рожениц, скончавшихся в 2018 году, на 7 врачей была возложена профессиональная ответственность, и дали письменное предупреждение. Из них трем в Кутаиси, двум в Тбилиси, и двум в Рустави.



Касательно 2017 года, Совет профессионального развития рассмотрел также вопрос трех скончавшихся рожениц, и возложил профессиональную ответственность на 9 врачей, 4 из которых на несколько месяцев приостановлено действие государственного сертификата, а на пять возложена профессиональная ответственность. По регионам профессиональная ответственность была возложена на трех врачей в Озургетском районе, на одного в Тбилиси, и на пять врачей в Батуми.



Согласно статистическим данным Агентства государственного регулирования медицинской деятельности, в 2016 году совет рассмотрел вопрос двух скончавшихся рожениц, и возложил профессиональную ответственность на 7 врачей. В частности дал письменное предупреждение четырем из них, а трем врачам приостановил действие государственного сертификата сроком на 1 месяц. 3 врача были сотрудниками клиник, находящихся в Кутаиси, а 4 в Тбилиси.



В 2015 году Совет профессионального развития рассмотрел вопрос 3 скончавшихся рожениц. Согласно решению совета, ответственность была возложена на 5 врачей, 2 из них дали письменное предупреждение, а 3 приостановили действие государственного сертификата сроком на три месяца. Из этих врачей 3 были сотрудниками клиник Кутаиси, 2 клиник Тбилиси, и столько же - Рустави.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

