Мужчину, нанесшего молодой женщине в лифте более 60-ти ранений, приговорили к 17 годам лишения свободы

31.08.2018 20:23 Батумский городской суд вынес приговор 25-летнему мужчине, который в Батуми нанес молодой женщине в лифте более 60-ти ранений и осудил его на 17 лет лишения свободы.



Следствие обвиняло осужденного в попытке умышленного убийства с отягчающими обстоятельствами.



Напомним, что осужденный около двух месяцев назад напал на молодую девушку в лифте жилого корпуса на улице Агмашенебели в Батуми и нанес ей 62 ранения.



Девушка была переведена в реанимационное отделение.



Обвиняемый скрылся с места преступления. Правоохранители задержали мужчину возле одной из гостиниц через несколько дней после случившегося.















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