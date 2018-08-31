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Мужчину, нанесшего молодой женщине в лифте более 60-ти ранений, приговорили к 17 годам лишения свободы


31.08.2018   20:23
Батумский городской суд вынес приговор 25-летнему мужчине, который в Батуми нанес молодой женщине в лифте более 60-ти ранений и осудил его на 17 лет лишения свободы.

Следствие обвиняло осужденного в попытке умышленного убийства с отягчающими обстоятельствами.

Напомним, что осужденный около двух месяцев назад напал на молодую девушку в лифте жилого корпуса на улице Агмашенебели в Батуми и нанес ей 62 ранения.

Девушка была переведена в реанимационное отделение.

Обвиняемый скрылся с места преступления. Правоохранители задержали мужчину возле одной из гостиниц через несколько дней после случившегося.






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