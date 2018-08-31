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Международная федерация дзюдо не разрешила Нугзару Таталашвили переходить в сборную ОАЭ
31.08.2018 20:34
Член национальной команды дзюдоистов Грузии в весовой категории 81 кг Нугзар Таталашвили будет вновь защищать честь Грузии.
Представители Международной федерации дзюдо не подписали разрешение на переход двухкратного чемпиона Европы Нугзара Таталашвили в сборную Объединенных Арабских Эмиратов.
По словам руководителей Международной федерации дзюдо, так как Федерация дзюдо Грузии выступила против смены гражданства Таталашвили, реагирование было соответствующим и они в свою очередь тоже не разрешили спортсмену менять гражданство.
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