Международная федерация дзюдо не разрешила Нугзару Таталашвили переходить в сборную ОАЭ

31.08.2018 20:34 Член национальной команды дзюдоистов Грузии в весовой категории 81 кг Нугзар Таталашвили будет вновь защищать честь Грузии.



Представители Международной федерации дзюдо не подписали разрешение на переход двухкратного чемпиона Европы Нугзара Таталашвили в сборную Объединенных Арабских Эмиратов.



По словам руководителей Международной федерации дзюдо, так как Федерация дзюдо Грузии выступила против смены гражданства Таталашвили, реагирование было соответствующим и они в свою очередь тоже не разрешили спортсмену менять гражданство.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

