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Фильм Зазы Халваши «Наме» будет представлять Грузию в номинации на «Оскар»


31.08.2018   20:51
Картина Зазы Халваши «Наме» будет представлена в номинации иностранных фильмов на награждении «Оскара». Данное решение было принято сегодня тайным голосованием, которое состоялось в обновленном зале Дома кино.

В этом году представлять Грузию на «Оскаре» боролись шесть грузинских фильмов. Лучшая картина была выбрана жюри из девяти членов, состоявшем из актеров, режиссеров и кинокритиков.

Попадет ли в число номинантов на «Оскар» грузинский фильм, станет известно в декабре.

91-я церемония Американской киноакадемии состоится 24 февраля следующего года в Лос-Анджелесе. Традиционно главное кинособытие года примет «Dolby Theatre».






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