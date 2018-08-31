Фильм Зазы Халваши «Наме» будет представлять Грузию в номинации на «Оскар»

31.08.2018 20:51 Картина Зазы Халваши «Наме» будет представлена в номинации иностранных фильмов на награждении «Оскара». Данное решение было принято сегодня тайным голосованием, которое состоялось в обновленном зале Дома кино.



В этом году представлять Грузию на «Оскаре» боролись шесть грузинских фильмов. Лучшая картина была выбрана жюри из девяти членов, состоявшем из актеров, режиссеров и кинокритиков.



Попадет ли в число номинантов на «Оскар» грузинский фильм, станет известно в декабре.



91-я церемония Американской киноакадемии состоится 24 февраля следующего года в Лос-Анджелесе. Традиционно главное кинособытие года примет «Dolby Theatre».















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