Соперником Николоза Басилашвили в 1\8 финала US Open будет Рафаэль Надаль

01.09.2018 12:13 Соперником грузинского теннисиста Николоза Басилашвили в 1\8 финала US Open будет Рафаэль Надаль. Первая ракетка мира, который является действующим чемпионом турнира, провел тяжелейший четырехчасовой поединок против россиянина Карена Хачанова и выиграл со счетом – 5:7, 7:5, 7:6(7), 7:6(3).



Теннисисты встречались между собой приблизительно две недели назад на турнире «Мастерс» с Торонто и тогда Надаль выиграл в двух сетах, хотя встретив большое сопротивление со стороны Басилашвили.



Рафаэль Надаль в десятый раз вышел в 1\8 финала US Open. В последние годы ему сложно удавалось преодолевать третий круг — в 2015 году он проиграл Фабио Понинису, когда завоевал титул, а также один сет уступил Леонардо Майеру.



Басилашвили и Надаль лишь раз встречались друг с другом в профессиональном туре — в прошлом году в третьем круге «Ролан Гарроса» грузинский теннисист не смог ничего противопоставить сопернику и проиграл с разгромным счетом 0:6, 1:6, 0:6.















