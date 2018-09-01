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В Батуми отмечают день города
01.09.2018 14:25
«Батумоба 2018» в этом году началась с площади Европы. За настроением собравшихся на главной площади города следят местные и иностранные музыкальные бэнды. Батуми посещают делегации городов — побратимов.
В этом году главной локацией праздника будет Старый Батуми.
«В этом году «Батумоба» будет особенной, в основном для проведения мероприятий была выбрана территория Старого Батуми, будет оживлен Батуми 19-го века, будут представления и сюрпризы для гостей», — директор Батумского центра культуры Джони Сабашвили.
Вечером на площади Пиацца состоится гала-концерт.
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