В Батуми отмечают день города

01.09.2018 14:25 «Батумоба 2018» в этом году началась с площади Европы. За настроением собравшихся на главной площади города следят местные и иностранные музыкальные бэнды. Батуми посещают делегации городов — побратимов.



В этом году главной локацией праздника будет Старый Батуми.



«В этом году «Батумоба» будет особенной, в основном для проведения мероприятий была выбрана территория Старого Батуми, будет оживлен Батуми 19-го века, будут представления и сюрпризы для гостей», — директор Батумского центра культуры Джони Сабашвили.



Вечером на площади Пиацца состоится гала-концерт.















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