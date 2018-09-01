Инновационный лагерь для подростков начнет работу в Телави

01.09.2018 15:10 Инновационный лагерь для подростков начнет работу в Телави (регион Кахетия) 8 сентября. Об этом сообщили авторы инициативы — Агентство инноваций и технологии Грузии (Tech Park Georgia).



Программа четырехдневная – она продлится до 11 сентября. Участие в ней смогут принять школьники и студенты в возрасте от 16 до 20 лет.

В лагере будет проводиться семинары, практические задания и групповые работы, посвященные инновациям и современным технологиям. Своим опытом с участниками будут делиться профессионалы сферы.



Программа бесплатная. Для того, чтобы стать участником необходимо заполнить форму на этом сайте. После этого организаторы программы сами свяжутся с заявителем. Заявки принимают до 2 сентября.



Дополнительную информацию можно найти на фейсбук-странице лагеря.















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