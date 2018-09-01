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Инновационный лагерь для подростков начнет работу в Телави
01.09.2018 15:10
Инновационный лагерь для подростков начнет работу в Телави (регион Кахетия) 8 сентября. Об этом сообщили авторы инициативы — Агентство инноваций и технологии Грузии (Tech Park Georgia).
Программа четырехдневная – она продлится до 11 сентября. Участие в ней смогут принять школьники и студенты в возрасте от 16 до 20 лет.
В лагере будет проводиться семинары, практические задания и групповые работы, посвященные инновациям и современным технологиям. Своим опытом с участниками будут делиться профессионалы сферы.
Программа бесплатная. Для того, чтобы стать участником необходимо заполнить форму на этом сайте. После этого организаторы программы сами свяжутся с заявителем. Заявки принимают до 2 сентября.
Дополнительную информацию можно найти на фейсбук-странице лагеря.
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