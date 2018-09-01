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ГПЦ не получало никакой информации о встрече Вселенского патриарха с патриархом Кириллом - Ботковели


01.09.2018   20:04
В связи со встречей Константинопольского патриарха Варфоломея и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мы не получали никакой информации, - об этом заявил «IPN» секретарь патриарха Грузии, протоиерей Микаэл Ботковели.

«В связи с этой встречей мы не получали никакой информации. Другие детали, кроме тех, что распространяются в интернет-пространстве, нам неизвестны. Соответственно, никакого комментария в связи с этим вопросом мы сделать не можем», - заявил протоиерей Микаэл.

Напомним, что пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на заявление митрополита Галльского Эммануила заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей проинформировал российского патриарха Кирилла о том, что решение о провозглашении Украинской автокефальной церкви принято.






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