ГПЦ не получало никакой информации о встрече Вселенского патриарха с патриархом Кириллом - Ботковели

01.09.2018 20:04 В связи со встречей Константинопольского патриарха Варфоломея и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мы не получали никакой информации, - об этом заявил «IPN» секретарь патриарха Грузии, протоиерей Микаэл Ботковели.



«В связи с этой встречей мы не получали никакой информации. Другие детали, кроме тех, что распространяются в интернет-пространстве, нам неизвестны. Соответственно, никакого комментария в связи с этим вопросом мы сделать не можем», - заявил протоиерей Микаэл.



Напомним, что пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на заявление митрополита Галльского Эммануила заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей проинформировал российского патриарха Кирилла о том, что решение о провозглашении Украинской автокефальной церкви принято.















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