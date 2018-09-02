Участник «Детского Евровидения» и выпускник Беркли выступят сегодня в Тбилиси

02.09.2018 13:33 13-летний Григол Кипшидзе, представлявший Грузию на Детском вокальном конкурсе Евровидение-2017, выступит в Тбилиси вместе с джаз-пианистом Папуной Шарикадзе.



Концерт состоится сегодня, 2 сентября, в ресторане грузинской и итальянской кухни «Мелограно». Начало в 21:00. Билеты можно приобрести онлайн, на сайте TKT.ge.



Организаторы отмечают, что сотрудничество Шарикадзе и Кипшидзе началось еще год назад. На сегодняшнем концерте дуэт представит слушателям их новые композиции. Более того, вечер молодых исполнителей будет включать программу импровизаций.



На Детском Евровидении Григол Кипшидзе завоевал второе место. Он также является участником грузинского X-Factor 2017.



Родился мальчик в семье музыкантов Пааты и Эки Кипшидзе. У его родителей есть собственный бэнд, вместе с которыми они выступают в ресторанах и барах грузинской столицы. Сам Григол поет с шести лет. С девяти лет учится вокалу профессионально, под руководством музыканта Буки Картозия.



21-летний музыкант Папуна Шарикадзе также увлекается музыкой с раннего возраста. В 17 лет он отправился учится в США. Грузинский джаз-пианист получил четырехлетнее финансирование в Музыкальном колледже Беркли.



Новости-Грузия











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