Гражданин Грузии пытался в чемодане перевезти узбечку в Турцию

02.09.2018 13:37 Турецкие пограничники обнаружили в чемодане 24-летнего гражданина Грузии девушку. Об этом сообщают турецкие СМИ.



Инцидент произошел на турецкой стороне таможенного-пропускного пункта «Сарпи».



Подозрения пограничников вызвал большой черный чемодан, с которым гражданин Грузии проходил паспортный и таможенный контроль. На границе от него потребовали открыть чемодан и обнаружили в нем нелегальную путешественницу.



Ей оказалась 27-летняя гражданка Узбекистана. Попасть в Турцию нелегально она планировала, поскольку въезд туда ей был запрещен.



Гражданин Грузии и гражданка Турции были задержаны. Турецкая полиция начала уголовное дело.















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