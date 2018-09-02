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Гражданин Грузии пытался в чемодане перевезти узбечку в Турцию


02.09.2018   13:37
Турецкие пограничники обнаружили в чемодане 24-летнего гражданина Грузии девушку. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Инцидент произошел на турецкой стороне таможенного-пропускного пункта «Сарпи».

Подозрения пограничников вызвал большой черный чемодан, с которым гражданин Грузии проходил паспортный и таможенный контроль. На границе от него потребовали открыть чемодан и обнаружили в нем нелегальную путешественницу.

Ей оказалась 27-летняя гражданка Узбекистана. Попасть в Турцию нелегально она планировала, поскольку въезд туда ей был запрещен.

Гражданин Грузии и гражданка Турции были задержаны. Турецкая полиция начала уголовное дело.






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