Известные музыканты съедутся на фестиваль Jazz and Wine в Кахетии осенью

02.09.2018 18:57 Фестиваль Jazz and Wine Kakheti во второй раз пройдет в Грузии – мероприятие состоится 21-23 сентября в одной из гостиниц на озере Лопота.



В фестивале примут участие известные музыканты. Среди них – немецкий коллектив Bahama Soul CLUB, исполняющий музыку в стилях джаз, соул, фанк, блюз, босанова и в афро-карибских ритмах, а также итальянский ансамбль Aglio Olio & Swing, играющий свинг, джайв, джипси и поп.



Гостем Jazz and Wine Kakheti также станет номинант на премию «Грэмми», популярный американский музыкант Дуэйн Допси (Dwayne Dopsie), исполнитель в редком стиле зайдеко. На фестивале выступит и фаворитка четвертого сезона американского The Voice — автор-исполнительница из Лос-Анджелеса Джудит Хилл (Judith Hill), выступающая в стиле джаз-фанк, неосоул и R&B.



На протяжении трех дней на фестивале запланированы диджей-сеты у бассейна, шоу итальянских шеф-поваров, винные дегустации, фуршеты и многое другое.



Более того, вместе с известными музыкантами гости фестиваля смогут принять участие в празднике сбора урожая винограда – Ртвели, и изготовлении вина.



Билеты на фестиваль Jazz and Wine Kakheti можно приобрести на онлайн на сайте TKT.ge.



