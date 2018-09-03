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Неизвестные разгромили здание детского сада в селе Шашиани
03.09.2018 12:38
Неизвестные лица разгромили здание детского сада в селе Шашиани Гурджаанского муниципалитета вчера ночью.
С утра воспитатели обнаружили сломанные ворота. По распространенной информации, уничтожен основной инвентарь в здании, однако по предварительному осмотру, оказалось, что преступники ничего не унесли.
«Не так давно Worldvision отремонтировал здание детского сада Шашиани и передал ему новый инвентарь. Кому и зачем понадобилось это делать, не знаю и очень удивлен», — заявил Первому каналу мэр Гурджаани Арчил Хандамашвили.
На месте работают эксперты-криминалисты.
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