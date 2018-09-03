Неизвестные разгромили здание детского сада в селе Шашиани

03.09.2018 12:38 Неизвестные лица разгромили здание детского сада в селе Шашиани Гурджаанского муниципалитета вчера ночью.



С утра воспитатели обнаружили сломанные ворота. По распространенной информации, уничтожен основной инвентарь в здании, однако по предварительному осмотру, оказалось, что преступники ничего не унесли.



«Не так давно Worldvision отремонтировал здание детского сада Шашиани и передал ему новый инвентарь. Кому и зачем понадобилось это делать, не знаю и очень удивлен», — заявил Первому каналу мэр Гурджаани Арчил Хандамашвили.



На месте работают эксперты-криминалисты.















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