Грузинские дзюдоисты взяли золото и серебро в Братиславе

03.09.2018 12:51 В финале на турнире по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 90 кг в столице Словакии Бека Гвиниашвили одолел Автандила Чрикишвили и получил золотую медаль. Соответственно, серебро досталось Чрикишвили. Обладателями бронзы стали россиянин Роман Донцов и канадец Мохаб Эль Нахас.



Следующий важный турнир для грузинских дзюдоистов пройдет в этом же году. Это – Чемпионат мира в столице Азербайджана Баку. В сборной в весовой категории до 90 кг лишь одно вакантное место. Исходя из сегодняшних результатом, его, скорее всего, займет именно Гвиниашвили.



Чемпионат мира в Баку состоится 20-27 сентября.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

