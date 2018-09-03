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Грузинские дзюдоисты взяли золото и серебро в Братиславе
03.09.2018 12:51
В финале на турнире по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 90 кг в столице Словакии Бека Гвиниашвили одолел Автандила Чрикишвили и получил золотую медаль. Соответственно, серебро досталось Чрикишвили. Обладателями бронзы стали россиянин Роман Донцов и канадец Мохаб Эль Нахас.
Следующий важный турнир для грузинских дзюдоистов пройдет в этом же году. Это – Чемпионат мира в столице Азербайджана Баку. В сборной в весовой категории до 90 кг лишь одно вакантное место. Исходя из сегодняшних результатом, его, скорее всего, займет именно Гвиниашвили.
Чемпионат мира в Баку состоится 20-27 сентября.
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