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В Тбилиси напавших на прохожего грабителей приговорили к 8 и 10 годам тюрьмы
03.09.2018 14:26
К восьми и десяти годам тюрьмы приговорил Тбилисский городской суд двоих мужчин, обвиняемых в разбойном нападении. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Главной прокуратуры Грузии.
Разбойное нападение, о котором идет речь, произошло в январе текущего года на улице Бакрадзе, недалеко от правой набережной Куры.
По данным следствия, обвиняемые напали на прохожего мужчину. Они начали его избивать, повалили, и, угрожая ножом, отняли мобильный телефон и 500 лари (около 200 долларов). После злоумышленники скрылись с места преступления.
Подозреваемых задержали через четыре дня после случившегося на основании решения суда. Один из них оказался ранее судимым и отбывал условный срок.
Против него уголовное дело возбудили по статье «разбой, совершенный неоднократной группой лиц». Второй обвинялся в «разбое, совершенном группой лиц». Соответственно, первого суд приговорил к 10 годам тюрьмы, а второго — к восьми годам.
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