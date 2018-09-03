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В 2017-2018 учебном году в школах Грузии выявлено 96 084 нарушений
03.09.2018 15:39
В течение 2017-2018 учебного года из школ были изъяты 176 единиц предметов высокого риска, в том числе нож, острый предмет, и кастет. Об этом сообщают в Службе приставов образовательного учреждения Министерства образования, науки, культуры, и спорта Грузии.
По информации Службы, всего в 2017-2018 учебном году в школах было выявлено 96 084 нарушения.
"Из 96 084 нарушения 83 066 являются такими дисциплинарными проступками, как утреннее опоздание ученика, срыв урока, попытка сорвать урок, пропуск урока, пользование мобильным телефоном. В то же время на протяжении 2017-2018 учебного года изъяты 176 единицы предметов, содержащих высокий риск, в том числе нож, острый предмет, и кастет. Следует отметить, что о каждом таком случае было сообщено соответствующим службам Министерства внутренних дел Грузии"- сказано в письме ЮЛПП Службы пристава.
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