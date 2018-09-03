|
|
Сотрудники ОВГ недовольны предложением менеджмента телекомпании
03.09.2018 17:05
Сотрудники Общественного вещателя Грузии, которым менеджмент телекомпании предложил новые условия труда, провели акцию у здания Первого канала в Тбилиси. Они требуют встречи с руководством и членами попечительского совета вещателя.
По словам председателя независимых профсоюзов журналистов Нино Зауташвили, сотрудники требуют, чтобы к процессу подключился парламент, министерство труда, здравоохранения и социальной защиты, а также Народный защитник, передает ОВГ.
«Также требуем, чтобы завтра с нами встретился попечительский совет и гендиректор в расширенном формате с участием представителей парламента, офиса Народного защитника, а также СМИ. Необходимо, чтобы процесс был прозрачным и на все вопросы были даны ответы, почему это коснулось конкретных людей, по решению кого это произошло», - заявила Зауташвили.
По словам сотрудников вещателя, новый договор, предложенный менеджментом, который предусматривает почасовую оплату, является несправедливым и предпосылкой для увольнения с работы.
Общественный вещатель распространил заявление в связи с изменением рабочего графика сотрудников. Как отмечается, из организации никого не увольняли, кроме тех нескольких человек, которые «фактически не ходили на работу», а остальным вещатель предложил изменения в трудовом договоре.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна