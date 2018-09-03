Сотрудники ОВГ недовольны предложением менеджмента телекомпании

03.09.2018 17:05 Сотрудники Общественного вещателя Грузии, которым менеджмент телекомпании предложил новые условия труда, провели акцию у здания Первого канала в Тбилиси. Они требуют встречи с руководством и членами попечительского совета вещателя.



По словам председателя независимых профсоюзов журналистов Нино Зауташвили, сотрудники требуют, чтобы к процессу подключился парламент, министерство труда, здравоохранения и социальной защиты, а также Народный защитник, передает ОВГ.



«Также требуем, чтобы завтра с нами встретился попечительский совет и гендиректор в расширенном формате с участием представителей парламента, офиса Народного защитника, а также СМИ. Необходимо, чтобы процесс был прозрачным и на все вопросы были даны ответы, почему это коснулось конкретных людей, по решению кого это произошло», - заявила Зауташвили.



По словам сотрудников вещателя, новый договор, предложенный менеджментом, который предусматривает почасовую оплату, является несправедливым и предпосылкой для увольнения с работы.



Общественный вещатель распространил заявление в связи с изменением рабочего графика сотрудников. Как отмечается, из организации никого не увольняли, кроме тех нескольких человек, которые «фактически не ходили на работу», а остальным вещатель предложил изменения в трудовом договоре.















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