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Лидеру «Национального единства» Георгию Челидзе предъявлено обвинение


03.09.2018   17:38
Прокуратура предъявила обвинение лидеру «Национального единства» Георгию Челидзе, - об этом «IPN» сообщили в пресс-службе Главной прокуратуре Грузии.

Прокуратура обвиняет его в нарушении, предусмотренном 3-й частью статьи 236 УК Грузии – незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, что предполагает лишение свободы от 3 до 6 лет.

31 августа правоохранители начали расследование на основании видео, распространенного на странице движения «Национальное единство Грузии» в социальной сети. При обыске квартиры обвиняемого полицейские в качестве вещественных доказательств изъяли различного типа оружие и 28 патронов, назначена соответствующая экспертиза.






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