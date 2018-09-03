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Лидеру «Национального единства» Георгию Челидзе предъявлено обвинение
03.09.2018 17:38
Прокуратура предъявила обвинение лидеру «Национального единства» Георгию Челидзе, - об этом «IPN» сообщили в пресс-службе Главной прокуратуре Грузии.
Прокуратура обвиняет его в нарушении, предусмотренном 3-й частью статьи 236 УК Грузии – незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, что предполагает лишение свободы от 3 до 6 лет.
31 августа правоохранители начали расследование на основании видео, распространенного на странице движения «Национальное единство Грузии» в социальной сети. При обыске квартиры обвиняемого полицейские в качестве вещественных доказательств изъяли различного типа оружие и 28 патронов, назначена соответствующая экспертиза.
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