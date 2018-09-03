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Бесплатные столовые будут вести электронный учет бенефициаров


03.09.2018   18:52
По информации мэрии Тбилиси, бесплатные столовые будут вести электронный учет бенефициаров.

Благодаря новой системе персональная информация о них будет обновляться в автоматическом режиме.

В результате внедрения новой системы можно будет следить за посещаемостью бесплатных столовых (время, час, минута явки в столовую), пропусками по уважительным и неуважительным причинам.

По данным мэрии, на территории бесплатных столовых во всем городе установлены системы видеонаблюдения. В столовых появились мобильные телефоны, а для бенефициаров изготовили персонифицированные пластиковые карты. С помощью контакта мобильной аппликации и карточки фиксируется визит бенефициара в столовую. Параллельно, информация отображается в электронной базе учета.

По информации мэрии Тбилиси, на сегодня в столице действуют 63 бесплатные столовые, а количество бенефициаров – почти 38 000.






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