Бесплатные столовые будут вести электронный учет бенефициаров

03.09.2018 18:52 По информации мэрии Тбилиси, бесплатные столовые будут вести электронный учет бенефициаров.



Благодаря новой системе персональная информация о них будет обновляться в автоматическом режиме.



В результате внедрения новой системы можно будет следить за посещаемостью бесплатных столовых (время, час, минута явки в столовую), пропусками по уважительным и неуважительным причинам.



По данным мэрии, на территории бесплатных столовых во всем городе установлены системы видеонаблюдения. В столовых появились мобильные телефоны, а для бенефициаров изготовили персонифицированные пластиковые карты. С помощью контакта мобильной аппликации и карточки фиксируется визит бенефициара в столовую. Параллельно, информация отображается в электронной базе учета.



По информации мэрии Тбилиси, на сегодня в столице действуют 63 бесплатные столовые, а количество бенефициаров – почти 38 000.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

