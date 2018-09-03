Профилактические прививки, возможно, станут обязательными

03.09.2018 22:44 Разработанные и утвержденные министерством здравоохранения, труда и социальной защиты профилактические прививки, возможно, станут обязательными.



Соответствующие изменения войдут в закон об «Общественном здоровье», инициирование которого планируется на завтрашнем заседании бюро.



Согласно изменениям, трудящийся\законный представитель будет обязан провести обязательные профилактические прививки определенные календарем своему ребенку или лицу находящемуся под его опекой.



«Внедрение обязательной иммунизации необходимо для улучшения вакцинации и получения быстрых результатов. Иммунизация — право каждого гражданина и его ответственность», — отмечается в пояснении к законопроекту.















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