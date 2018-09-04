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В Тбилиси откроется Европейская школа «Восточного партнерства»
04.09.2018 12:12
Сегодня в Тбилиси откроется Европейская школа «Восточного партнерства».
В торжественной обстановке ее откроят еврокомиссар по вопросам европейской политики добрососедства и расширения Йоханнес Хан и премьер-министр Мамука Бахтадзе.
По информации представительства ЕС в Грузии, это будет первая школа, которая создана за пределами стран ЕС. Ученики будут отобраны из шести стран Восточного партнерства, а после окончания школы ученики получат диплом с международной степенью бакалавра европейского стандарта.
По окончании учебы, ученики получат международный диплом бакалавра по европейским исследованиями.
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