В Тбилиси откроется Европейская школа «Восточного партнерства»

04.09.2018 12:12 Сегодня в Тбилиси откроется Европейская школа «Восточного партнерства».



В торжественной обстановке ее откроят еврокомиссар по вопросам европейской политики добрососедства и расширения Йоханнес Хан и премьер-министр Мамука Бахтадзе.



По информации представительства ЕС в Грузии, это будет первая школа, которая создана за пределами стран ЕС. Ученики будут отобраны из шести стран Восточного партнерства, а после окончания школы ученики получат диплом с международной степенью бакалавра европейского стандарта.



По окончании учебы, ученики получат международный диплом бакалавра по европейским исследованиями.















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