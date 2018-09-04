К тестам на водительские права добавляются билеты экоуправления

04.09.2018 12:41 С 30 сентября к тестам на получение водительских прав добавляются экзаменационные билеты экоуправления. Речь идет 51 билете в целом. Соответствующий приказ уже издал министр внутренних дел Грузии.



Заявление сопровождают приложения, в которых приведены экзаменационные билеты экоуправления и правильные ответы на них.



В приказе отмечается, что изменения осуществились на основании постановления правительства «Об утверждении государственной программы о мероприятиях по содействию снижения загрязнения атмосферного воздуха в Тбилиси».















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