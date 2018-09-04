|
|
К тестам на водительские права добавляются билеты экоуправления
04.09.2018 12:41
С 30 сентября к тестам на получение водительских прав добавляются экзаменационные билеты экоуправления. Речь идет 51 билете в целом. Соответствующий приказ уже издал министр внутренних дел Грузии.
Заявление сопровождают приложения, в которых приведены экзаменационные билеты экоуправления и правильные ответы на них.
В приказе отмечается, что изменения осуществились на основании постановления правительства «Об утверждении государственной программы о мероприятиях по содействию снижения загрязнения атмосферного воздуха в Тбилиси».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна