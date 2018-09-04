Снижается стоимость исследований, необходимых для включения в программу элиминации гепатита С

04.09.2018 13:15 С сегодняшнего дня еще более снижается стоимость исследований, необходимых для включения в программу элиминации гепатита С. В частности, теперь государство обеспечит финансирование анализа генотипа, что, по информации Министерства здравоохранения, снизит общую стоимость исследований на 140 лари и максимальные расходы пациента не превысят 160 лари.



Кроме того, по данным министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, расширяется ареал пользователей программы. В частности, для ветеранов войны и вооруженных сил необходимые для включения в программу исследования будут финансироваться государством на 70%.



«В рамках программы уже начался процесс децентрализации, согласно которому, во всех муниципалитетах Грузии будет как минимум, одно учреждение, в котором бенефициарам предоставят полный сервис», - отмечают в министерстве.



По данным ведомства, новшества осуществятся и в плане администрирования программы, и при регистрации бенефициарам больше не потребуется приходить в Агентство социального обслуживания, она будет доступна в медицинском учреждении провайдера.



«Кроме того, комиссия по изучению документов бенефициаров перешла в режим онлайн, это значительно сократит время ожидания пациентов. Они смогут начать лечение через 7 дней после регистрации вместо 1 месяца», - поясняют в министерстве.



По данным министерства, в программе элиминации гепатита С зарегистрировано более 50 000 пациентов, более 44 000 бенефициаров завершили лечение. Показатель излечения составляет 98,2%.















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