В Цхваричамиа будет организован международный молодежный лагерь

04.09.2018 14:11 В Цхваричамиа появится международный молодежный лагерь, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на церемонии открытия Европейской школа «Восточного партнерства».



По словам премьер-министра, проект будут финансировать Евросоюз и министерство образования, науки, культуры и спорта.



«Летом будущего года к международному молодежному лагерю уже будет готов полностью реабилитированный проект. В Цхваричамиа уже проходят широкомасштабные работы. Проект лагеря и строительства осуществляется при софинансировании Евросоюза и министерства образования. Каждый проект, который осуществляется в нашей стране в рамках Восточного партнерства дает нам очень большой стимул для дальнейших шагов для продвижения и развития в будущем. Я уверен, что Европейская школа «Восточного партнерства» станет образцовой не только для Грузии, но и других стран региона. Хочу еще раз поздравить с началом учебы молодых, кто был зачислен в Европейскую школу и еще раз особо поблагодарить Йоханнеса Хана, всех наших друзей в Евросоюзе, без поддержки которых сегодняшний проект не осуществился бы», — заявил Мамука Бахтадзе.

















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