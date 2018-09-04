Профилактические прививки для детей в Грузии могут стать обязательными

04.09.2018 16:25 Разработанные и утвержденные Минздравом Грузии профилактические прививки могут стать обязательными. Об этом сообщает Общественное телевидение.



В настоящее время в Грузии детей прививают исключительно по желанию родителей. Положение об обязательной вакцинации могут появиться в законе об «Общественном здоровье». Ожидается, что соответствующие поправки будут инициированы на сегодняшнем заседании парламентского бюро.



Согласно изменениям, родитель или законный представитель будет обязан провести профилактические прививки, предусмотренные национальным календарем, своему ребенку или лицу, который находится под его опекой.



«Внедрение обязательной иммунизации необходимо для улучшения вакцинации и получения быстрых результатов. Иммунизация является правом и ответственностью каждого гражданина», — отмечается в пояснительной записке.



Необходимость поправок авторы объясняют тем, что многие родители не понимают и не осознают важность своевременных прививок.



Грузинские врачи регулярно призывают родителей серьезно относиться к вопросу прививок и ни в коем случае не пропускать их. Несмотря на это, примерно 10% детей в Грузии не проходят вакцинацию.



В прошлом году в СМИ появилась информация о том, что школы и детские сады Грузии в будущем могут отказаться от приема детей, которым не делали прививки.















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