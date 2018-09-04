Сотрудники Абастуманской обсерватории просят об обновлении телескопов

04.09.2018 16:28 Специалисты астрофизической обсерватории в Абастумани просят об обновлении телескопов и другого оборудования научно-исследовательского учреждения параллельно процессу реконструкции здания. Об этом пишет газета «Сакартвелос республика».



Реставрация первой советской высокогорной астрономической обсерватории, построенной в 1932 году, началась в июне. Работы должны завершится ровно через год. Зданию с тремя террасами проведут полную реконструкцию.



Директор Абастуманской обсерватории Майя Тодуа сообщила журналистам, что после реализации проекта на первом этаже здания появятся туристический центр и центр астротуризма. На втором этаже оборудуют библиотеку, а на третьем – офисные пространства.



Еще один проект, направленный на развитие комплекса – это реконструкция канатной дороги, ведущей на гору Канобили, где на высоте 1 700 метров и находится обсерватория. Ожидается, что восстановление канатной дороги гандольного типа, запущенной в конце 80-х годов, завершится уже этой осенью.



Ни один из проектов, начатых властями, не предусматривает обновления оборудования Абастуманской обсерватории. На данный момент в учреждении 14 телескопов. Некоторые из них уже не используются и являются экспонатами музея обсерватории. Сотрудники учреждения отмечают, что обновление телескопов – это важнейший шаг для продолжения научной деятельности обсерватории.



«Выпущенный в 1936 году телескоп у нас поставили в 1956 году, и нам уже достаточно сложно работать. Необходимы изменения как в плане мощности, так и в плане технического оснащения. Помимо телескопов необходимо, чтобы исправно работали купола, которые защищают от атмосферных осадков», — сказал в интервью «Сакартвелос республика» астрофизик и исследователь Гиви Кимеридзе.



Мэр Адигенского муниципалитета Закария Энделадзе недавно ознакомился с ходом восстановительных работ в Абастумани. Он отметил, что, наряду с реконструкцией здания обсерватории и канатной дороги, на центральной улице Абастумани восстановят восемнадцать исторических деревянных домов, построенных в 19 веке.



Энделадзе также говорит о необходимости обновления телескопов. Он отмечает, что это важно не только для науки, но и для развития туризма.



«Заказана канатная дорога, она изготавливается в Европе и ее скоро привезут. Канатная дорога полностью будет заменена. Поменять телескопы важно в туристическом и научном плане. Обсерватория Абастумани сделала не одно важное для человечества открытие и, конечно, важно ее обновить», — заявил Энделадзе.



Восстановительные работы в Абастумани осуществляет Фонд муниципального развития при финансовой поддержке Всемирного банка.



Новости-Грузия











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