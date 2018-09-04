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Журналист немецко-французских вещательных компаний готовит материалы о Грузии
04.09.2018 17:21
Журналист ведущих немецко-французских вещательных компаний ARD и TV ARTE Свен Васкёниг (Sven Waskönig) находится в Грузии вместе со съемочной группой.
Журналист готовит подробные телевизионные материалы о Грузии, как стране – почетном госте Франкфуртской книжной ярмарки 2018 года.
По информации Национального центра грузинской книги, в течение недели они будут встречаться с грузинскими писателями и снимут литературные и культурные пространства.
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