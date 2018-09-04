В Израиле открывается грузинская школа

04.09.2018 19:42 С сентября с помощью посольства Грузии в Израиле заработает первая грузинская школа для грузинского землячества.



На начальном этапе школа в городе Лот будет размещена в доме, принадлежащем патриархии, и в ней будут учиться 25 учеников. Посол Грузии в Израиле Паата Каландадзе заявил, что материально-техническое обеспечение пока не закончилось, и ее оснащение продолжается.



"Мы получим новые книги из Тбилиси. Преподаватели будут местные. Разумеется, те, у которых есть соответствующий опыт. Все это результат работы той неправительственной организации, которую мы основали в текущем году под названием "Мамули". Эта организация землячества очень активно работает, и одним из ее первых достижений является именно то, что впервые на территории Израиля открывается воскресная школа"- говорит Паата Каландадзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

