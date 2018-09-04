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Американец Мэтт Дженнинг будет играть за сборную Грузии по баскетболу


04.09.2018   22:45
Американский баскетболист Мэтт Дженнинг, экс-защитник «Локомотива-Кубань», который принял решение продолжить карьеру в испанском чемпионате в составе «Басконии», сыграет за сборную Грузии.

Федерация баскетбола Грузии ранее подтвердила, что баскетболист планирует получить гражданство Грузии и выступить в составе национальной сборной в отборочных матчах чемпионата мира по баскетболу 2019 года. В федерации готовы включить спортсмена в состав команды, если он успеет получить грузинский паспорт до начала игр. В итоге, баскетболист успел получить паспорт и будет выступать в составе сборной Грузии.

Минувший сезон Дженнинг провёл в «Локомотиве-Кубань». Цвета краснодарского клуба он защищал с сезона-2015/16, сыграл за команду в 70 матчах во всех турнирах, завоевал бронзу Евролиги и дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ.






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