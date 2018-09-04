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Самым популярным видом транспорта в Грузии назван автомобильный


04.09.2018   23:00
Транспортные отрасли Грузии за шесть месяцев 2018 года обслужили 167,2 миллиона пассажиров, что на 4,9 миллиона больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает телеканал «Имеди» со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Так, наибольшей популярностью среди пассажиров в Грузии пользуется автомобильный транспорт. За первый и второй квартал текущего года он обслужил 163,8 миллиона пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года этот показатель больше на 4,3 миллиона пассажиров.

На второй позиции по числу перевезенных пассажиров гражданская авиация. В период с января по июнь данным видом транспорта воспользовались 2,1 миллиона пассажиров. В прошлом году услугами гражданской авиации воспользовались 1,6 миллиона пассажиров.

На последней позиции – Грузинская железная дорога. За полгода она обеспечила перевозку 1,3 миллиона пассажиров. Этот показатель на 100 тысяч больше по сравнению с данными прошлого года.

Новости-Грузия





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