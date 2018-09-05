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«Россия – оккупант, Россия убивает» - акция-перформанс против медиа-форума, финансируемого фондом Путина


05.09.2018   11:08
Представители молодежного крыла «Национального движения» и гражданского общества «Россия – оккупант» проводят акцию у гостиницы «Вере Палас».

Они выступают против проведения в Грузии медиа-форума с участием известных российских пропагандистов и считают, что целью мероприятия является усиление российской пропаганды в Грузии.

«Россия – оккупант, Россия убивает», — такими словами обратился участник акции к участнику южнокавказского форума, российскому журналисту Дмитрию Косыреву.

Представители гражданского движения «Россия – оккупант» проводят на месте театрализованный перформанс, который, по их словам, является шаржем на власти, как встречают людей, которые проводят политику Путина.

В целях безопасности на месте мобилизована патрульная полиция.

Мероприятие финансируется Фондом президентских грантов России. В форуме под названием «Роль СМИ в деле восстановления доверия» участвуют журналисты и блоггеры из России, Азербайджана и Грузии.

Напомним, вчера трем членам делегации отказали во въезде в страну из-за нарушения закона об оккупации. Запланированная панель не состоялась, так как модератор был отправлен обратно в Москву.








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