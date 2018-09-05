16-летнему подростку, пострадавшему при взрыве в Поти, проведут нейрохирургическую операцию

05.09.2018 12:06 16-летнему подростку, пострадавшему при взрыве в Поти, проведут нейрохирургическую операцию

16-летнего подростка, пострадавшему при взрыве в Поти, доставили в интервенционной медицины в Кутаиси.



По словам лечащего врача Екатерины Нишнианидзе, подростка доставили с черепно-мозговой травмой и планируется нейрохирургическое вмешательство.



По ее информации, состояние здоровья пациента стабильное.



Взрыв в районе Набади в Поти прогремел на рассвете. Погиб один человек, трое пострадали. Одного перевели в Зугдиди, второго – в Кутаиси, третьего уже выписали на дом. 29-летний мужчина, которого доставили в Зугдидский реферальный госпиталь находится в коме и на управляемом дыхании.















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